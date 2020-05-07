Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; iş insanı Demet Sabancı, önceki gün Anadoluhisarı sahil hattında bir arkadaşıyla yürüyüş yaparken görüntülendi.

Sahil hattını baştan sonra git gel yapan Sabancı, daha sonra boğazdaki yalısına giriş yaptı.