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        Demet Özdemir pembeli kombiniyle göz kamaştırdı! Çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

        Oğuzhan Koç ile evlenen fakat 8 ay sonra bu evliliği ani bir kararla sonlandıran Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderileriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özdemir'in paylaştığı son pozlarında tercih ettiği çantasının fiyatını duyanların dudakları uçukladı.

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 11:54
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          Şimdilerde Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile birlikte başrolü paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile olan 8 aylık evliliğini sonlandırmıştı.

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          Özel hayatının yanında sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileriyle de magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Demet Özdemir'in son pozlarında tercih ettiği çantası gündem oldu.

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          Demet Özdemir'in tercih ettiği küçük çantasının dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu ve fiyatının 30 bin 454 TL olduğu öğrenildi.

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          Instagram hesabında 16 milyon takipçisi olan Demet Özdemir'in çantası bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından gereksiz pahalı bulunsa da bazı kişiler tarafından da bir oyuncuya göre normal bulundu.

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          İşte Demet Özdemir'in son pozları...

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