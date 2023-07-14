Demet Özdemir pembeli kombiniyle göz kamaştırdı! Çantasının fiyatı dudak uçuklattı!
Oğuzhan Koç ile evlenen fakat 8 ay sonra bu evliliği ani bir kararla sonlandıran Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderileriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özdemir'in paylaştığı son pozlarında tercih ettiği çantasının fiyatını duyanların dudakları uçukladı.
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Şimdilerde Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile birlikte başrolü paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile olan 8 aylık evliliğini sonlandırmıştı.
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Özel hayatının yanında sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileriyle de magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Demet Özdemir'in son pozlarında tercih ettiği çantası gündem oldu.
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Demet Özdemir'in tercih ettiği küçük çantasının dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu ve fiyatının 30 bin 454 TL olduğu öğrenildi.
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Instagram hesabında 16 milyon takipçisi olan Demet Özdemir'in çantası bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından gereksiz pahalı bulunsa da bazı kişiler tarafından da bir oyuncuya göre normal bulundu.
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İşte Demet Özdemir'in son pozları...
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