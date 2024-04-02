Demet Özdemir'in orman çıkarması
Demet Özdemir, yürüyüş yapmak için soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı. Özdemir, o anları 'En sevdiği zamanlar' olarak nitelendirdi
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Günlük hayatından kesitleri 16.2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından yayımlayan Demet Özdemir, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Demet Özdemir, bu kez doğa ile iç içe olmak için Belgrad Ormanı'na gitti.
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Demet Özdemir, havaların ısınmasıyla birlikte gününü yürüyüş yaparak değerlendirmeyi tercih etti.
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"EN SEVDİĞİM ZAMANLAR"
O anlarda çektirdiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaşan Demet Özdemir, "En sevdiğim zamanlar..." ifadelerini kullandı.