Son dönemin popüler yıldızlarından olan Demet Özdemir, danstaki hünerlerini sergilemeyi sürdürüyor. 28 yaşındaki oyuncu, önceki gün Kolombiyalı şarkıcı Maluma'nın bir şarkısında dans etti.

Daha önce de pek çok kez dans videolarını yayınlayan Özdemir'in görüntülerine Maluma da kayıtsız kalmadı. Dünyaca ünlü şarkıcı 55 milyon takipçili Instagram hesabının story kısmından Özdemir'in videosunu paylaştı.

Maluma ayrıca Özdemir'in paylaşımına kalp emojisi koydu.