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        Haberler Magazin Demet Akbağ, Göbeklitepe'yi ziyaret etti - Magazin haberleri

        Demet Akbağ, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

        SHOW TV'nin ilgi gören dizilerinden 'Sandık Kokusu'nun başrol oyuncusu Demet Akbağ, Şanlıurfa'daki çekimler sırasında Göbeklitepe'yi ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 10:25 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:25
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          SHOW TV'nin ilgi gören dizilerinden 'Sandık Kokusu'nun yeni sezon çekimleri Şanlıurfa'da devam ediyor.

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          Dizide 'Filiz' karakterine hayat veren Demet Akbağ, yeni sezonun Şanlıurfa'daki çekimler sırasında Göbeklitepe'yi gezdi.

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          Demet Akbağ, gezisi sırasından çekilen fotoğraflarını; "Göbeklitepe'de bir gün..." notuyla takipçileriyle paylaşmayıda ihmal etmedi.

          Fotoğraflar: Instagram

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