3 ADET ALDIĞI İÇİN FİYATI ARTTI

Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Demet Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatının 940 liraya çıktığı dikkat çekti. Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu detay, Akalın'ın sosyal medyada ti'ye alınmasına neden oldu. Kullanıcılar, ünlü popçuyu yorum yağmuruna tuttu.