Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Demet Akalın sosyal medyanın diline düştü

Önceki gün internet üzerinden el ütüsü sipariş vermek isteyen Demet Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü 1 saniye içinde önce 600, sonra 940 oldu." diyerek, paylaşımda bulundu. Sepetine 3 adet ürün eklediği için fiyatın arttığını gören sosyal medya kullanıcıları ise ünlü popçuyu ti'ye aldı

11.02.2022 - 07:49 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Demet Akalın (49), Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile gündeme geldi. Önceki gün internetten alışveriş yapan Akalın, bir ütünün ekran fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600, sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani, dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim!" ifadelerini kullandı.

  • 3 ADET ALDIĞI İÇİN FİYATI ARTTI

    Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Demet Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatının 940 liraya çıktığı dikkat çekti. Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu detay, Akalın'ın sosyal medyada ti'ye alınmasına neden oldu. Kullanıcılar, ünlü popçuyu yorum yağmuruna tuttu.

  • "YANLIŞ YAZDIĞI GİBİ YANLIŞ DA OKUYOR!"

    İşte o yorumlardan bazıları:

    * Yanlış yazdığı gibi yanlış da okuyor.

    * Fıkra okumuş gibi oldum.

    * Demet Akalın yaptın yine yapacağını!

    * Demet Akalın yine şaşırtmadı!

  • "AZ KALSIN 3 TANE ÜTÜ ALIYORDUM!"

    Kısa süre sonra olayı fark eden Demet Akalın da yayınladığı gönderi ile güldürdü. Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "Az kalsın 3 tane ütü alıyordum." notunu düştü.

  • "ZAMLAR GERİ ALINSIN"

    Ayrıca Akalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 'Zamlar geri alınsın' çağrısında bulunmuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.