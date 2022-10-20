"O BENİM YOKLUK ARKADAŞIM"

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş’in sahnesine gitmiş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan şarkıcıya, "Evlilik var mı?" sorusunu yöneltmişti.

Akalın, bu konunun hatırlatılması üzerine, "Evlenirse düğüne giderim. Çünkü şu piyasada mutluluğu hak eden nadir kadınlardan biri... Yanlış yapılmayacak, delikanlı, dost… Biliyorsunuz o benim varlık arkadaşım değil, yokluk arkadaşım. Onun için mutlu olmasını isterim" açıklamasında bulundu.

Demet Akalın, basın mensuplarının, "Ebru Hanım'ın yüzüğü nasıldı?" sorusuna ise, "O kendi yüzüğü. Birisinin aldığı yüzük değil" şeklinde yanıt verdi.