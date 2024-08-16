Demet Akalın, kiracısına isyan etti
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından evinde düşük ücretlerle oturan kiracısından yana dert yandı. Akalın, isyanını; "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık" şeklindeki ifadelerle dile getirdi
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 52 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın, son paylaşımında kiracısının düşük ücretlerle evinde oturmasına isyan etti.
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Şarkıcı, X hesabından yayımladığı gönderide; "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, arkadaş. Adam çöktü evime!" ifadelerini kullandı.
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Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde de Bodrum'daki evine gelen su faturasına isyan edip; "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: X, DepoPhoto
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