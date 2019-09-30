Popçu Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan anne-kız, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Kızı ile birlikte oyuncak satan mağazaları gezen Demet Akalın, Hira için bolca alışveriş yaptı.

Akşam sahnesi olan başarılı şarkıcı Akalın, yaklaşık 2 saat kaldığı alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.