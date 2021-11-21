Demet'e gül yağmuru!

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Popçu Demet Akalın, dün akşam hayat arkadaşı Okan Kurt ile birlikte Bebek'teydi. Trafikte kalan çifti tanıyan bir seyyar çiçekçi, Kurt'un kullandığı aracın ön camını gül yapraklarıyla süsledi.

Otomobilinin sileceklerini çalıştıran Okan Kurt'un o anları objektiflere böyle yansıdı.