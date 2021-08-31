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Demet Akalın'dan 'Serenay Sarıkaya' açıklaması: Sözlerim hakaret sayılmadı - Magazin haberleri

Demet Akalın'dan 'Serenay Sarıkaya' açıklaması: Sözlerim hakaret sayılmadı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya, "Sen insan değil, ilahsın!" iltifatı yapan Demet Akalın'ın bu sözleri, başına dert olmuştu. Bir vatandaşın, "dini değerlere saygısızlık ettiği" düşüncesi ile şikayette bulunduğu şarkıcı, "Mahkemelik bir durum olmadı çünkü benim yazdıklarım bir hakaret değildi ve normal sayıldı. Arada böyle şeyler oluyor. Ben Serenay'ı güzel bulduğum için yazdım." dedi

31.08.2021 - 08:09 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Konserine "Kulüp" şarkısıyla başlayan Akalın, sahneye ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun imzasını taşıyan dore ve siyah renklerinin hakim olduğu mini elbisesiyle çıktı. Işıl ışıl parlayan ünlü şarkıcı, ikinci yarıda ise beyazlara bürünmeyi tercih etti.

    Kostümleri hakkında konuşan Demet Akalın, "Gülşah da benim gibi çok tez canlı. O yüzden ben de 'Hemen olsun' dedim. Ölçülerimi aldı ve iki günde dikti. Ben de seve seve giydim." dedi.

  • "ÇOK YORUCU OLUYOR"

    Okan Kurt ve kızı Hira'yı da konserinde ağırlayan Akalın, yardımcılarına sık sık uyarılarda bulundu. Kızına dikkat edilmesi konusunda temkinli olan popçu, "Her şeyi kontrol etmek çok zor, benim için çok yorucu oluyor." ifadelerini kullandı.

    HANDE YENER'E SELAM GÖNDERDİ

    Demet Akalın, Kuruçeşme konserinin ilerleyen dakikalarında sahnesinde Hande Yener'in en sevilen hit'lerinden "Kırmızı" şarkısını seslendirdi. Şarkıcı, "Hande seni çok seviyoruz." sözleriyle Yener'e selam göndermeyi ihmal etmedi.

  • "SÖZLERİM HAKARET SAYILMADI"

    Serenay Sarıkaya'ya, "Sen insan değil, ilahsın!" iltifatı yapan Akalın'ın bu sözleri, başına dert olmuştu. Bir vatandaşın, "dini değerlere saygısızlık ettiği" düşüncesi ile şikayette bulunduğu Demet Akalın, duruma da açıklık getirdi.

    Popçu, "Mahkemelik bir durum olmadı çünkü benim yazdıklarım bir hakaret değildi ve normal sayıldı. Arada böyle şeyler oluyor. Ben Serenay'ı güzel bulduğum için yazdım." açıklamasını yaptı.

  • "SERENAY BENCE İLAH!" DEMİŞTİ

    Maldivler'de tatil yapan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın gönderilerine, "Kim çekiyor bu fotoğrafları? İnanılmaz ışık vardır orada, telefonu değiştir" şeklinde yorum yapan Demet Akalın, konuyla ilgili konuşmuştu.

    Ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutan Akalın, "Serenay insan mı! Serenay insan değil, çok beğeniyorum onu. Bence ilah, yani Türkiye'de tek." ifadelerini kullanmıştı.

  • Demet Akalın

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