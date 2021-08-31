"ÇOK YORUCU OLUYOR"

Okan Kurt ve kızı Hira'yı da konserinde ağırlayan Akalın, yardımcılarına sık sık uyarılarda bulundu. Kızına dikkat edilmesi konusunda temkinli olan popçu, "Her şeyi kontrol etmek çok zor, benim için çok yorucu oluyor." ifadelerini kullandı.

HANDE YENER'E SELAM GÖNDERDİ

Demet Akalın, Kuruçeşme konserinin ilerleyen dakikalarında sahnesinde Hande Yener'in en sevilen hit'lerinden "Kırmızı" şarkısını seslendirdi. Şarkıcı, "Hande seni çok seviyoruz." sözleriyle Yener'e selam göndermeyi ihmal etmedi.