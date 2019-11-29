HABERTURK.COM / DHA

Şarkıcı Demet Akalın, otizme destek olmak amacıyla Bursa'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Orada down sendromlu bir kadının, Murat Boz hayranı olduğunu öğrenince telefonla ünlü popçuyu aradı.

MURAT BOZ'U ARADI

Akalın, otizme destek amacıyla geldiği Bursa'da down sendromlu vatandaşı, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürerek mutlu etti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir AVM’de gerçekleşen otizme destek etkinliği için Bursa’ya gitti. Burada sevenleriyle buluşan Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin sevgi gösterileriyle karşılaştı. Yoğun ilgi gören Akalın, down sendromlu bir hayranıyla da yakından ilgilendi.

OTİZM FARKINDALIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Hayranının şarkıcı Murat Boz’u çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz’u arayan Akalın, ünlü şarkıcı ile down sendromlu vatandaşı telefonda görüştürdü. Akalın, etkinlik boyunca da diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilenerek, otizm farkındalığına dikkat çekti.

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