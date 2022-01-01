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Demet Akalın'dan son dakika yasak aşk açıklaması: Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier...

Demet Akalın: İki tarafı da uyarmıştım!

Demet Akalın, yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu'nun "yasak aşk" yaşadıkları iddialarıyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, "Ben çok üzüldüm çünkü iki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı, benim çok yakın arkadaşım. Onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. Ben iki gündür uyuyamıyorum, çok etkilendim" dedi

01.01.2022 - 17:58 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü popçu Demet Akalın, yılbaşında Florya'daki bir otelde sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Akalın, son zamanlarda kadın sanatçıların kıyafet seçimlerinin performanslarının önüne geçtiği yönündeki eleştirilerle ilgili konuştu.

    Şarkıcı, konuyla alakalı, "Onların kendi iradesi, bu da benim kendi iradem. Onlar 'Özgürlük' diyorlar, ben de 'Özgürlük' diyorum. Bazen yakıştırıyorum ama bazen de ipin ucunun kaçtığı zamanlar oluyor." demek ile yetindi.

  • "BU SENE GÜZEL GEÇTİ"

    2021 yılının değerlendirmesini yapan Demet Akalın, "Bu sene güzel geçti, albüm olarak fazla asılmadığım halde. Biraz televizyonda sıkıntı oldu. O da disiplinli olduğum için yapamadım. Ben biraz fazla titizim, biliyorsunuz. Saat, müzik konusunda. Bu yıl kariyer, sağlık, sıhhat anlamında güzel geçti." ifadelerini kullandı.

  • "BANA 'KENDİ KENDİNE KARARLAR ALMA' DEDİ"

    Geçtiğimiz haftalarda Alişan'ın programına katılan Akalın'a, "50 yaşından sonra bir karavan alıp, müziği bırakacağım." diyerek yakın arkadaşıyla iddiaya girmesi hatırlatıldı.

    Demet Akalın, "Evet, güzel bir iddiaya girdik ama programdan çıktıktan sonra dolar 14 oldu. Ben hemen, 'Kanka bugün yaptığımız şeyi unut.' dedim. Zaten Okan Bey bütün yaz programımızı doldurmaya başlamış, bana, 'Kendi kendine kararlar alma.' dedi. Onun için çalışacağız." şeklinde konuştu.

  • "ÇOK ŞEKER!"

    Bu yılın moda ikonu seçilen şarkıcı muhabirlerin hatırlatması üzerine, "Hadise az önce mesaj attı. Çok şeker ya, 'Benim ikonum' yazmış. İnşallah ondan da, bütün sanatçı arkadaşlarımdan da yeni yılda bir düğün davetiyesi bekliyorum." şeklinde konuştu.

  • "HANIM TARAFINI UYARMIŞTIM!"

    Akalın, yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu'nun "yasak aşk" yaşadıkları iddialarıyla ilgili, "Ben çok üzüldüm çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı, benim çok yakın arkadaşım. Onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. Ben iki gündür uyuyamıyorum. Ben çok etkilendim." dedi.

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