Bircan Bali de polemiğe dahil oldu

Demet Akalın ile Ece Erken arasındaki polemiğe Bircan Bali de dahil oldu - Magazin haberleri

Bircan Bali de polemiğe dahil olunca ortalık iyice karıştı. Canlı yayında Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali, "Bana da konuşma yasağı aldır yoksa geçmişte Seren Serengil’le yaşadığın davaları ortaya çıkaracağım” dedi.

Bunun üzerine Demet Akalın cephesinden şaşırtan bir atak geldi. Bircan Bali’ye whatsapp yoluyla tebligat gönderen Demet Akalın, Bircan Bali’ye şu mesajı attı. "Benim seninle ne derdim olabilir. Sen beni arayıp eve haciz gelecek diye uyarmıştın, asla unutmam ama avukatımı tutamıyorum, 2004 yılından beri onunla çalışıyorum"

Canlı yayında Demet Akalın’ın mesajını okuyan Bircan Bali, “Tebligat whatsapp yoluyla gönderilmez, ama bana şımarık bir şekilde mesaj attılar”dedi.