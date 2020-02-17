"HİÇBİR TİCARİ KAYGI TAŞIMADAN YAPTIK"

Yazdığı şarkıyı anlatan Buse Varol, "Sabah 5 buçukta eve geldik. Şarkıyı yapmak için stüdyodaydık. Hiçbir ticari kaygı taşımadan yaptık. İleride dinleyebileceği bir hatıra olsun diye yaptık" şeklinde konuştu.