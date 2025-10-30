Demet Akalın: Bir kişi daha kaldı

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; şarkıcı Demet Akalın, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Bir süre önce barıştığı Fatih Ürek'in sağlık durumundan söz eden Akalın; "Kimseyle küs kalmak istemiyorum. Allah'a emanet. Geçtiğimiz günlerde yanındaydım. 2 saat ordaydım. Yaşadığı çok kolay değil ama kurtulan insanlar da var. Fatih, sanat dünyasının neşesiydi. Yılbaşından sonra işlerimi biraz azaltmayı düşünüyorum. Spor falan yapıyoruz ama...” dedi. Basın mensuplarının, "Barışmak istediğiniz başka kim var?" sorusuna Akalın; "Bir kişi daha kaldı, onunla da barışmak istiyorum ama adını söylemeyeceğim" dedi.

REKLAM advertisement1