        Demet Akalın: Bir kişi daha kaldı - Magazin haberleri

        Demet Akalın: Bir kişi daha kaldı

        Demet Akalın, bir süre önce barıştığı Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında; "Yaşadığı çok kolay değil ama kurtulan insanlar da var" derken kim olduğunu söylemek istemediği bir kişiyle daha barışmak istediğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 08:22 Güncelleme: 30.10.2025 - 08:24
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; şarkıcı Demet Akalın, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Bir süre önce barıştığı Fatih Ürek'in sağlık durumundan söz eden Akalın; "Kimseyle küs kalmak istemiyorum. Allah'a emanet. Geçtiğimiz günlerde yanındaydım. 2 saat ordaydım. Yaşadığı çok kolay değil ama kurtulan insanlar da var. Fatih, sanat dünyasının neşesiydi. Yılbaşından sonra işlerimi biraz azaltmayı düşünüyorum. Spor falan yapıyoruz ama...” dedi. Basın mensuplarının, "Barışmak istediğiniz başka kim var?" sorusuna Akalın; "Bir kişi daha kaldı, onunla da barışmak istiyorum ama adını söylemeyeceğim" dedi.

