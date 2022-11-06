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Şenol Güneş'e Cenk Tosun tepkisi! Yeri garanti... Galatasaray-Beşiktaş maçı yazar yorumları - Beşiktaş haberleri

''Demek ki konu hoca değilmiş'' - Galatasaray-Beşiktaş maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Nefes kesen derbiyi sarı kırmızılılar 2-1 yendi. Ligde 7. galibiyetini alan Galatasaray puanını 24 yaparken, Beşiktaş ise 22 puanda kaldı. Spor yazarları da 2-1'lik derbide Beşiktaş'ı değerlendirdi

Giriş: 06.11.2022 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ERMAN TOROĞLU - HAKEM ÇOK AZ HATA YAPTI

    Bu maçı yazarken dakika 90, Galatasaray 2-1 önde. Galatasaray'da kaliteli oyuncular fazla; onlar sahneye çıkınca olay daha farklı oynuyor. Ama Beşiktaş da öyle değil. Ghezzal'ın olmaması büyük kayıp. Çok şeye tesir ediyor. Yalnız, Beşiktaş'ta ayrıca şöyle bir olay oldu, teknik direktör Şenol Güneş geldikten sonra Cenk Tosun'un yeri garanti oldu. Bu da normal; zaten Güneş'in Beşiktaş'a gelmesinde büyük rolü vardı.

  • O gelince Şenol ileri ortayı Cenk'e teslim etti ve Weghorst sola doğru gitti ama bu oyuncu oraya alışkın değil. Nitekim hiçbir varlık gösteremedi. Çünkü iyi topları alamadı. Beşiktaş birini kazanayım derken diğerini kaybetme yolunda. Şenol hoca oyuncu değişikliklerinde yanlış yaptı. Sahada yürüyenler vardı, onları çıkarmadı; koşanları çıkardı. Okan hoca ise daha doğru işler yaptı ama Galatasaray maçı bir türlü koparamadığı için çok gerildiler.Hakem Halil Umut Meler dün Nef Stadı'nda az hatayla derbiyi yönetti. Zaten şu anda başka bir isim de böyle bir karşılaşmayı kaldıramazdı.

  • ÖMER ÜRÜNDÜL - ŞENOL GÜNEŞ'İN SERİ YANLIŞLARI

    Galatasaray ilk yarıda organize olamasa da oyunu karşı alana yıkarak baskılı bir futbol sergiledi. Çok sayıda duran top kazandı, golü de buldu ancak sonra bir duran toptan skora denge geldi. İkinci yarı ilk devreye göre biraz değişik başladı. Beşiktaş dengeyi kurmuştu, Galatasaray'da da bir bocalama devri başlamıştı. İşte bu arada bana göre Şenol Güneş'in hemen yapması gereken Redmond- Cenk değişikliği idi. Ama bunu yapmadı ve Galatasaray tekrar öne geçti. Güneş'in bundan sonraki hamleleri de çok yanlıştı. N'Koudou'yu çıkararak Sacha Boey'i rahatlattı, maç eksiği olan yorgun Cenk'in sol kanada geçmesi, yine formda olmayan Muleka'nın oyuna girmesi bütün saha içi dengelerini Galatasaray lehine çevirdi.

  • CEM DİZDAR - DEMEK Kİ KONU HOCA DEĞİLMİŞ!

    Merakım şuydu; “bembeyaz (belki de sapsarı) saçlı” biri ceza sahası içinde nasıl üç, dört kez unutulur? Nihayetinde Beşiktaş Şenol Güneş yönetiminde de kaybetti! Demek ki, konu bu değilmiş! Galatasaray gol sayısından fazla fırsat yaratarak kazanmayı bildi. İlk 30 dakikada oynanan oyunun ürettiği pozisyon doğrudan skordaydı; 1-1. İki takım açısında da “temkin, kontrol oyunu” halinde tasarlanmış maçın ilk devresinde aynı değil ama türdeş iki gol izledik. Kenarlara inildi, gol atıcıya kafayla indirildi! Lakin ilk devrenin en özel işleri bir kaleci, Mert Günok tarafından işlendi! Önce bir çizgi üzeri reaksiyon kurtarışı ardından Rosier’in yediği çalıma rağmen sakin kalıp, genişleyerek olabilecek “üçüncü gol”ü önleyiş!.. 30. dakika sonrası Beşiktaş oyunu önde oynamaya başladıysa da Galatasaray “ciddi sayılacak pozisyon” üretmede daha başarılıydı. Esasen devre ülke ortalamasını dahi zorlayacak yoğunlukta değildi ancak takım isimleri hadiseyi izlenir kılmaya yetip, arttı. İlk devreyi özetlemek gerekirse, Beşiktaş’ın Icardi’yi unuttuğu ancak aynı zamanda Weghorst’u gösterip Cenk’i devreye soktuğu bir düzende geçip gitti.

  • FATİH DOĞAN - GÜNEŞ'İN PLANI TUTMADI

     

    İlk yarı top kayıpları fazla olsa da derbiye yakışır bir tempo ve hazırlanışı itibariyle klas goller izledik. Dele Alli'yi oynatmayıp solda N'Koudou ile başlayan Şenol Güneş'in başlangıç baskısından gol devşirme planı tutmadı. Boey'in atletik duruşu, N'Koudou'nun akan oyunda serseri roket gibi savrulmasına neden oldu. Güneş'in 63'te N'Koudou ve Salih'i çıkarıp Muleka ve Redmond hamlesine Okan Buruk Kerem'i oyuna alarak cevap verdi. Barış'ın yerine oyuna giren Kerem'in biri direkten dönen atak denemeleriyle sakatlanıp çıkan Rosier'in yokluğunda önce Tayfur sonra da sağda oynamak zorunda kalan Necip'in çok zorladığının altını ve Şenol Güneş'in derbiyi kaybetmesinde beklerin verimsizliğinin katkısının olduğunun altını çizelim. 

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