Demba Ba ve olay hakem telefonda görüştü!

Geçtiğimiz hafta Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçına ırkçılık krizi damga vurmuştu. Maçın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun Pierre Webo için kullandığı kelimeler önce maçın ertelenmesine neden olmuş, ardından da dünya çapında gündem yaratmıştı. Uzun yıllar Romanya’da top koşturan Senegalli Ousmane N'Doye, Rumen hakem Coltescu ile vatandaşı Demba Ba’yı telefonda buluşturdu.
Rumen basınından Sport.ro’ya konuşan N’Doye, “Romanya'dayken pek çok insanla tanıştım. İşlerin Romanya'nın nasıl yürüdüğünü biliyorum. Tanıdığın birine bir şey olursa, bir şey söylemelisin. Oynadığım dönemde maçlarda Sebi'nin (Hakem) karakterini maçlarda görmüştüm. Tanıdığım hakemler arasında en sevdiğimdi. Coltescu'nun numarasını buldum ve ona yanında olduğumu söyledim. Onun ırkçı olmadığını biliyorum. Bir yanlış anlaşılmaydı. Demba Ba ile de konuştum. O da benim çok iyi arkadaşım. Milli takım forması altında attığı ilk golde ona asisti ben yapmıştım. Ona durumu anlattım ve beni çok iyi anladı. Sebi'ye onun numarasını verdim ve konuşmak için onu aramasını söyledim" dedi.
DOSTANE GEÇTİ
Tartışmada bir taraf olmadığını belirten N'Doye, hem Coltescu’nun hem de Ba'nın daha sonra kendisini aradığını ve ikisinin de konuşmanın olumlu ve dostane bir şekilde geçtiğini söylediklerini belirtti. N’Doye,”İkisi de durumdan memnun oldu. Her iki taraf da karşısındaki için ‘iyi adam’ ifadeleri kullandı. Yaptığım şey için bir ödül beklemiyorum. Sadece ikisiyle temasa geçip ortak bir zemin bulmak istedim. Benim için yeterli olan bu. Yorgunum, çünkü Senegal ve Romanya başta olmak üzere her yerden gazeteler tarafından arandım ”dedi.
"ROMANYA'DA IRKÇILIK GÖRMEDİM"
Romanya hakkında da olumlu ifadeler kullanan eski futbolcu, "Romanya'da hiç ırkçılık görmedim. İnsanlar Romanya hakkında söylediklerimi öğrendiklerinde şok oldular. Orası benim ülkem! Bunu Demba'ya da anlattım. O da Coltescu'dan kötü bir şey duymadığını, ancak 'siyah' kelimesinin stadyumda kullanılmaması gerektiğine inandığını söyledi. Bunun ırkçılık olduğunu söylemedi, o kelimeyi stadyumda kullanamayacağını belirtti. Sebi de bunu anladı" diyerek sözlerini noktaladı.
TRABZONSPORLU N'DOYE'UN ABİSİ
Kariyerinde Fransa ve Portekiz dahil birçok ülkede top koşturan N’Doye, 2009-2018 yılları arasını Romanya’da geçirmişti. 1978 doğumlu futbolcunun kardeşi Dame N’Doye da bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması giymişti.
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