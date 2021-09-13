Demba Ba, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile futbolu bıraktığını duyurdu. Senegalli yıldız ülkemizde Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir gibi kulüplerde top koşturmuştu.
Sosyal medya hesabından İngilizce, Fransızca ve Türkçe bir açıklama yayımlayan 36 yaşındaki golcü oyuncu Beşiktaş eşofmanlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını kullandı ve şu ifadeleri kullandı,
"Kalbi şükranla dolu biri olarak futbolculuk kariyerime son verdiğimi açıklıyorum.
Ne güzel bir yolculuk oldu. Emek ve göz yaşlarının dışında futbol bana çok güzel duygular tattırdı. Atılan her golden sonra tribünlerden gelen taraftarların sesi ve tutkusundan, saha içi ve dışında takım arkadaşlarımla olan bağlılığımıza... Bunların hepsi kalbimde ve zihnimde sonsuza kadar kalacak.
Yolumun kesiştiği ve büyümeye yardımcım olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana fırsat veren her kulübe ve yönetime, muazzam destekleri için taraftarlara ve ailem ile arkadaşlarıma ise koşulsuz sevgileri için tüm kalbimle hepinize teşekkürler.
Allah'ım sana hamdolsun."
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