DEM Parti, hem iktidar hem de muhalefetle yoğun bir diplomasi yürütüyor. DEM Parti’nin gündeminde infaz paketi bulunuyor. Amaç ise terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımların pakette yer alması.

GÖZLER İNFAZ YASASINA ÇEVRİLDİ

REKLAM advertisement1

DEM Parti heyeti geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Süreç kapsamında atılmasını talep ettikleri adımları sıraladı. Gözler, Meclis'e sunulacak ve infaz yasasında da bazı değişiklikler öngören kanun teklifinde. DEM parti infaz paketi olarak da adlandırılan pakette yer almasını istediği düzenlemeleri iktidarla paylaştı. Konuyla ilgili yoğun bir diplomasi yürütülüyor. Sadece iktidar ile değil muhalefet ile de temas trafiği söz konusu.

REKLAM

“PAKET SÜRECE KATKI SUNMALI”

Habertürk'e konuşan DEM Parti kaynakları, paketin tam olarak Terörsüz Türkiye sürecine katkı sunacak şekilde Meclis'e gelmesi gerektiğini vurguladı. Meclis'e geldikten sonra değişiklik yapmanın zor olduğunu kaydetti. Ayrıca, sürecin ihtiyaçlarını karşılamayan bir pakete DEM Parti olarak muhalefet etmek istemediklerini ifade etti.

YER ALMASI İSTENEN DÜZENLEMELER NELER?

DEM Parti kaynakları, öncelikle durumları ağır olan hasta hükümlülerin serbest bırakılması ve kayyum uygulamasına kalıcı olarak son verecek düzenlemelerin yapılmasının gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, infaz eşitliği vurgusu yapan kaynaklar örgütlü suçlardan hapiste olanların da covid izninden yararlanmasını ve terörle mücadele kanunda değişiklik öngören maddelerin de pakette yer alması gerektiğini savunuyor. Yine siyasi suçluların aldıkları cezanın 4'te 3'ü, adli suçluların ise daha az oranda hapiste kaldığını vurgulayan kaynaklar, burada da bir eşitlik sağlanması gerektiğini kaydediyor.