Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. 27 Şubat'ta tarihi silah bırakma çağrısı geldi. Nisan ayında terör örgütü PKK'nın silah bırakma kongresini toplaması bekleniyor. Öncesinde de yoğun bir diplomasi yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda görüştüğü DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'e görüşme için Ramazan Bayramı sonrasını işaret etmişti. O sohbeti değerlendiren DEM Partili Pervin Buldan da Erdoğan'ın Önder'e bazı hazırlıklar yapacaklarını dediğini aktardı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığından DEM Parti İmralı heyetine bir tarih verilecek. Ardından kabul gerçekleşecek.

REKLAM advertisement1

4. İMRALI ZİYARETİNDE SİLAH BIRAKMA KONGRESİ GÖRÜŞÜLECEK

Erdoğan görüşmesinden sonra DEM heyetinin 4'ncü defa İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesi bekleniyor. O görüşmenin ana gündem maddesi ise terör örgütü PKK'nın silah bırakma kongresi olacak. Görüşmede Öcalan'ın silahların bırakılması konusunda bir kez daha kararlılığını ortaya koyacağı kaydediliyor. Erdoğan ve İmralı görüşmelerinden sonra silah bırakma kongresinin toplanabileceği kaydediliyor.