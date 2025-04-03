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        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti’den görüşme trafiği: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra İmralı ziyareti | Son dakika haberleri

        DEM Parti’den görüşme trafiği: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra İmralı ziyareti

        Terörsüz Türkiye sürecinde gözler terör örgütünün silah bırakma kongresine çevrildi. Öncesinden yoğun bir görüşme trafiği yaşanacak. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek. Ardından heyet 4'ncü kez İmralı'ya gidecek

        Giriş: 03.04.2025 - 14:31 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:30
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        Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sonra İmralı ziyareti
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        Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. 27 Şubat'ta tarihi silah bırakma çağrısı geldi. Nisan ayında terör örgütü PKK'nın silah bırakma kongresini toplaması bekleniyor. Öncesinde de yoğun bir diplomasi yürütülecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda görüştüğü DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'e görüşme için Ramazan Bayramı sonrasını işaret etmişti. O sohbeti değerlendiren DEM Partili Pervin Buldan da Erdoğan'ın Önder'e bazı hazırlıklar yapacaklarını dediğini aktardı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığından DEM Parti İmralı heyetine bir tarih verilecek. Ardından kabul gerçekleşecek.

        4. İMRALI ZİYARETİNDE SİLAH BIRAKMA KONGRESİ GÖRÜŞÜLECEK

        Erdoğan görüşmesinden sonra DEM heyetinin 4'ncü defa İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesi bekleniyor. O görüşmenin ana gündem maddesi ise terör örgütü PKK'nın silah bırakma kongresi olacak. Görüşmede Öcalan'ın silahların bırakılması konusunda bir kez daha kararlılığını ortaya koyacağı kaydediliyor. Erdoğan ve İmralı görüşmelerinden sonra silah bırakma kongresinin toplanabileceği kaydediliyor.

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