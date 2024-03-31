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        Haberler Seçim DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor? (Yerel seçim sonuçları)

        DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor? (Yerel seçim sonuçları)

        Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 61 milyon seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. İlk sonuçlar gelmeye başladı. Seçimde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), oy oranı ve hangi il ve ilçeleri alacağı da merak ediliyordu. İşte DEM Parti'nin kazandığı il ve ilçe belediyelerinin tam listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 19:39 Güncelleme: 31.03.2024 - 19:42
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        • 1

          Türkiye, bugün 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti.

          34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimde kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen, 206 bin 845 sandıkta oyunu kullandı. Seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç de ilk kez oy verdi.

          Yayı yasağının 19.18'de kalması sonrası ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Seçimde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), oy oranı ve hangi il ve ilçeleri alacağı da merak ediliyordu. İşte DEM Parti'nin kazandığı il ve ilçe belediyerinin tam listesi...

        • 2

          Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İstanbul’un 17 ilçesinde belediye başkan adayı çıkardı.

          DEM Parti 22 ilçede ise aday göstermedi.

          İstanbul'da aday çıkarılan ilçeler şöyle:

          - Beykoz

          - Kadıköy

          - Sultanbeyli

          - Ümraniye

          - Adalar

          - Arnavutköy

          - Esenler

          - Gaziosmanpaşa

          - Kağıthane

          - Sultangazi

          - Beşiktaş

          - Bakırköy

          - Başakşehir

          - Beylikdüzü

          - Güngören

          - Küçükçekmece

          - Büyükçekmece

        • 3

          Yayın yasağının kalması ile ilk sonuçlar da açıklanmaya başladı.

          DEM Parti, Türkiye genelinde yüzde 18'i açılan sandıktan 6,78 oy alarak, AK Parti, CHP ve MHP'nin ardından 4. sıraya yerleşti.

        • 4

          DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak'ın aldığı oy oranı yüzde 0,48, İstanbul'da Meral Danış Beştaş'ın aldığı oy oranı yüzde 1,94.

        • 5

          DEM Parti'nin diğer illerde aldığ oy oranları ise şöyle;

          Tunceli: Yüzde 24,06

          Ağrı (Hazal Aras): Yüzde 30,99

          Muş (Sırrı Söylemez): Yüzde 41,53

          Van (Abdullah Zeydan): Yüzde 55,16

          Bitlis (Mehmet Nezir Karabaş: Yüzde 29,67

          Diyarbakır (Ayşe Serra Bucak Küçük): yüzde 62,08

          Batman (Gülüstan Sönük): Yüzde 38,14

          Siirt (Sofya Alağaş): Yüzde 47,01

          Mardin (Ahmet Türk): Yüzde 52,65

          Hakkari (Mehmet Sıddık Akış: Yüzde 43,68

        • 6

          Tunceli'de seçimi CHP'nin adayı Ali Mustafa Çelik yüzde 35,63 oy oranıyla önde götürüyor.

          Bitlis'te de seçimi AK Parti'nin adayı Nesrullah Tanğlay yüzde 37,75 ile ilk sırada götürüyor.

        • 7

          Sandıklar açıldıkça DEM Parti'nin oy oranları ve kazandığı il ve ilçeler güncellenecek.

        • 8
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