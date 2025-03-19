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        Haberler Gündem Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Nevruz kutlamasına katıldı | Son dakika haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Nevruz kutlamasına katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tülay Hatimoğulları Vanda, Tuncer Bakırhan Bitliste düzenlenen nevruz kutlamasına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 19:04 Güncelleme: 19.03.2025 - 19:04
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        Hatimoğulları Nevruz'u kutladı
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        Van Kalesinin güneyindeki Atatürk Kültür Parkında düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı.

        Katılımcıların müzik eşliğinde halay çektiği programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, nevruzun barışa vesile olmasını diledi.

        Hatimoğulları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlunun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

        Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalanın "PKKya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı"na değinen Hatimoğulları, "27 Şubatta tarihi bir çağrı yapıldı. Van halkı bu çağrıya hep beraber sahip çıkıyor muyuz? Gençler, demokratik toplum çağrısına sahip çıkıyor musunuz? Bu çağrı toplumun tamamının demokratikleşmesi içindir. Bu çağrı sadece Türkiyede değil, dünyanın dört bir yanında destek almıştır. Türkiyede muhalefetten de çok güçlü bir destek almıştır. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Bizim barışa ihtiyacımız var. Biz silah sussun, bu topraklarda onurlu bir barış olsun istiyoruz." diye konuştu.

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        DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise nevruzu barış havasında kutladıklarını dile getirdi.

        Buldan, "27 Şubatta yapılan çağrıyı herkes sahiplendi. Bu süreci Van halkı da sahiplendi. Süreç mutlaka ama mutlaka bir barış sürecine evrilecek. Şimdi bir fırsat, bir şans var. Bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. Bu şansı, fırsatı asla kaçırmayalım. Ülkeye hep birlikte hakkı, hukuku, adaleti, barışı getirelim." dedi.

        Programa, DEM Partinin bölge milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        BAKIRHAN BİTLİS'TEKİ NEVRUZ PROGRAMINA KATILDI

        Bitlisin Tatvan ilçesindeki fuar alanında düzenlenen nevruz programına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 27 Şubatta tarihi bir çağrının yapıldığını söyledi.

        Bakırhan, "Biz çağrının arkasında durduk. Devlet de çağrının gereklerini yerine getirmelidir. Uzatıldıkça ve gerekleri yapılmadıkça provokasyonlara ve sabotajlara açık olur. Bunların olmasını istemiyorsak gereğinin yerine getirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun gözaltına alınmasına tepki gösteren Bakırhan, İmamoğlu ve beraberindekilerin serbest bırakılmasını istediklerini dile getirdi.

        Bakırhan ve beraberindeki milletvekillerinin nevruz ateşi yakmasının ardından katılımcılar şarkılar eşliğinde halay çekti.

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