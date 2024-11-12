DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Meclis'teki partilerle görüşmek isteriz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

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"PARTİLERLE GÖRÜŞMEK İSTERİZ"

İHA'da yer alan habere göre Bakırhan, görüşme konusundaki soruya, “Tartışmalar bir sürece dönüşecekse, bir zemini varsa Meclis’te grubu olan bütün partilerle elbette ki görüşmek isteriz” dedi.

"ŞARTLAR UYGUNSA TÜM PARTİLERLE GÖRÜŞÜRÜZ"

Yakın zamanda randevu var mı’ sorusuna Bakırhan, “Zaman, zemin, şartlar uygunsa bütün partilerle görüşürüz” şeklinde konuştu.

"YÜZLEŞEREK YOL ALABİLİRİZ"

Bakırhan şöyle konuştu: “Eğer yol alacaksak Türkiye’nin en önemli meselesini çözeceksek, tarihi referanslar ve geçmiş yüzyıllara bakarak bununla yüzleşerek yol alabileceğimizi düşünüyoruz”.