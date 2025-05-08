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        Haberler Gündem DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına yönelik açıklama | SON DAKİKA HABERİ

        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin DEM Parti'den açıklama

        DEM Parti, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı öncesi 2 Nisan'da, aracına sol arka lastiği patlatabilecek demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiğinin tespit edildiğini, olayın resmi mercilere iletildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:32
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        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
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        DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın-yayın organlarında İmralı heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder’e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

        "LASTİKTE DÜZENEK TESPİT EDİLDİ"

        2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.

        "YETKİLİ MERCİLERE İLETİLDİ"

        Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir.

        "HENÜZ SONUÇ İLETİLMEDİ"

        Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir" denildi.

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        #Sırrı Süreyya Önder
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