'Deha', yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi

SHOW TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Herkesin merakla beklediği 12'nci bölümünde İskender yangından çıkmayı başarırken Devran yeni intikâm planını devreye soktu.

Finalde ise Cesur’un Aysel’i vurması herkesi şaşkınlığa uğrattı. ‘Deha’ reytinglerde; ABC1 20+’da 7,16 izlenme oranı (reyting) 17,55 izlenme payı (share), AB’de 7,09 izlenme oranı (reyting) 19,22 izlenme payı (share), Total’de de 5,98 izlenme oranı (reyting) 15,44 izlenme payı (share) elde etti.

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Yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, her hafta soluksuz izlenen ‘Deha’nın oyuncu kadrosu; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak ve Abdurrahman Yunusoğlu’ndan oluşuyor.

'Deha', #Deha etiketiyle 5 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinde kaldı. 'DEHA’NIN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Dizinin yeni bölümünde Devran, İskender’i alevler içinde bıraktığında aslında önceden kurduğu planı işletmeye başlamıştı. İskender kendini o yangından kurtardı ama bu defa da kendini Karga’nın ellerinde buldu. Bütün bunlar yaşanırken herkes İskender’in başına ne geldiğini merak etti. Aysel onu bulmaya giderken İmre de Devran’ın karşısına dikildi. Ona olan duygularını göz ardı edemeyen İmre, İskender’e ne olduğunu sorduktan sonra ilk ve son diyerek Devran’la vedalaşmak istedi ve onu öptü.

İmre, Devran’ı Öptü: REKLAM Karga’nın evinde kendine gelen İskender, tüm yaşananları ona anlattı. Devran’ın kendisini Karga’nın paralarıyla ateşe verdiğini söyleyen İskender, kendini kurtarmak için Devran’ı hedefe koydu. Soluğu Devran’ın kapısında alan Karga ise hiç beklemediği bir Devran’la karşılaştı. Karga’nın tüm iplerini elinde tuttuğunu söyleyen Devran, ailesine ve kendisine karşı yapılacak tek yanlışla Karga’nın tüm yasadışı işlerinin ortaya çıkacağını söyledi ve onu köşeye sıkıştırdı. İskender, kendini Karga’nın ellerinden yeni bir plan yaparak kurtarmaya çalışırken Devran’ın karşısına geçip hesap sormak istedi. Devran ise ölümün onun yaptıkları karşısında ödeyebileceği en hafif bedel olduğunu dile getirdi ve bunun daha başlangıç olduğunu ona söyledi.

Devran ve İskender Yeniden Karşı Karşıya: REKLAM İskender tam da kendinden beklendiği gibi bir çözümle ülkeden kaçış planı yaparken bu defa beklemediği kapılar yüzüne kapandı. Bundan haberi olan Karga ise İskender’den intikamını çok daha sert yollarla almayı aklına koydu. Önce Cesur’u oyununa dahil edip ailesiyle ilgili gerçeklerden kaçamayacak noktaya getirdi. Finalde ise Aysel ve İskender’i Cesur’la karşı karşıya getiren Karga aralarından birini tercih etmesini istedi. Annesi ve babası tarafından hiç sevilmediğini düşünen Cesur’un tüm duyguları yerle bir olurken “Hayatta kalmak için başka bir şansım yok anne” diyerek Aysel’i vurdu. Tüm bu olanları uzaktan izleyen Devran büyük bir şaşkınlık yaşarken yeni bölümde Aysel’e ne olacağı büyük bir merak konusu oldu.

İşte heyecan dolu final sahnesi: ‘Deha’, yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!