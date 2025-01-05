Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın 15'inci bölümde Devran, Hakim'in sonunu getirirken Cesur, Devran'dan kurtulmaya çalıştı. Cesur'un Devran için kurduğu tuzak Esme ve İmre'yi ölümle burun buruna getirirken finalde Devran'ın Esme sanarak İmre'yi kurtarması büyük şaşkınlık yarattı. Peki, SHOW TV Deha 16. bölüm bu hafta var mı, neden yok? İşte Deha yeni bölüm tarihi...
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SHOW TV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Deha'nın yeni bölümüne ilişkin araştırmalar artış gösteriyor. 15. bölümde heyecan ve merak dolu sahneler ile gündeme gelen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Deha 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha yeni bölüm bu hafta var mı, neden yok? İşte merak edilenler...
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DEHA 16. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Deha yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almıyor. Dizinin önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.
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DEHA SON BÖLÜM NELER OLDU?
Bölümde, Esme ve İmre'nin kaçırılması tanıtıma damgasını vururken Devran'ın düştüğü büyük tuzak ve onları bulmak için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkiliyor. Esme ve İmre'ye neler olacağı büyük bir merak yaratırken Devran'ın toprağı çaresizce kazdığı anlar yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı yükseltiyor.
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5 OCAK 2025 SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
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22:30 Yedinci Koğuştaki Mucize
01:15 Deha
03:30 Kezban Paris'te
05:00 Siyah Kalp