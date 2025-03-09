'Deha'nın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı
Yeni bölümüyle bu akşam SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Deha'nın 23'üncü bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Karahan, Devran'ın para aklama yeteneğine hayran kalırken Devran, Karahan'ı İskender'e karşı uyarıyor. Değişen dengelerin neye yol açacağı merak uyandırırken baba - oğul arasındaki savaşın nasıl sonuçlanacağı yeni bölüme olan merakı artırıyor
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın 23'üncü bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Karahan, Devran’ın para aklama yeteneğine hayran kalırken Devran, Karahan’ı İskender’e karşı uyarıyor. Değişen dengelerin neye yol açacağı merak uyandırırken baba - oğul arasındaki savaşın nasıl sonuçlanacağı yeni bölüme olan merakı artırıyor.
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu ve Çağrı Atakan yer alıyor.
‘Deha’, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!