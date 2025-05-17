'Deha'nın final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın final bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin, Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın final bölümünden ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu.
İşte 'Deha'nın 31. Bölüm 2. Tanıtımı:
Yayınlanan tanıtım, uzun süredir süren baba-oğul savaşında artık geri dönüşü olmayan kayıpların yaşanacağının sinyallerini veriyor.
Devran, ailesiyle mutluluğa hiç olmadığı kadar yaklaşırken, son büyük hesaplaşmaya hazırlanıyor.
Devran ve Cesur omuz omuza verirken, Karga’nın silahlı saldırısı ve yanan ev sahneleri tanıtıma damgasını vuruyor.
"Devran, kardeşinin intikamını alabilecek mi?" sorusu ise izleyicilerde büyük merak uyandırıyor.
Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.
'Deha', final bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!