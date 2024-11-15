'Deha'nın, 9'uncu bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, heyecanla beklenen yeni bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 9'uncu bölümünden 2'nci tanıtım izleyiciyle buluştu.
Yayınlanan tanıtımda Devran, İmre’nin Ceylan ile yakınlaşmasına şahit olurken ailesini korumaya çalışıyor ve İskender’in karşısına çıkıyor.
Aysel, Gülce'den İskender'i kıskanırken İskender eski ailesine karşı korumacı bir tavır alıyor.
Tüm bunlar yaşanırken Hakim, Cesur'dan hesap soruyor. Devran'ın yürekleri ağızlara getiren kavgası yeni bölüme olan merakı gitgide arttırıyor.
Senaryosunu; Damla Serim'in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral'ın üstlendiği 'Deha'nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Cenk Kangöz, Umutcan Ütebay, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor.
'Deha', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!
İşte 'Deha'nın, 9'uncu Bölüm 2'nci Tanıtımı: