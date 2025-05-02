'Deha'nın 29'uncu bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın 29'uncu bölümünden nefes kesen bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

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İşte 'Deha'nın 29. Bölüm 2. Tanıtımı:

Yayınlanan tanıtımda Devran, tüm suçluların cezasını bulması konusunda kararlılığını sürdürürken Karga’ya onun babasının da dâhil olduğunun sözünü veriyor.

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İmre’yi Devran’ın yanında gören Karga’nın Devran’a nasıl bir tepki vereceği merak yaratırken İskender, Kuduz ile işbirliği yaparak Karahan’ın mekanına el koyuyor.

Tanıtımın finalinde Devran’ın; "Ne derler, kötülük ettiğinden değil de iyilik ettiğinden kork" sözleri dikkat çekerken Sofi’nin vurulması tanıtıma damga vuruyor ve yeni bölüme olan heyecanı yükseltiyor.

Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan yer alıyor.

'Deha' yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!