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        Haberler Televizyon 'Deha'nın, 21'inci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Deha'nın, 21'inci bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'nın, 21'inci bölümünden merak dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 23:07 Güncelleme: 21.02.2025 - 23:07
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, 21'inci bölümünden merak dolu bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Deha'nın 21. Bölüm 2 Tanıtımı:

        Yayınlanan tanıtımda Devran’ın değişimi dikkat çekerken Sofi ile yaptığı konuşma kafaları karıştırıyor. En başından beri farklı bir tavır sergilemesi gerektiğini düşünen Devran’ın intikam uğruna babasına yapacağı hamle, yeni bölüme olan merakı daha da arttırıyor.

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        Devran’ın annesine söylediği sözler dikkatleri çekerken, elindeki silah yeni bölümde yaşanacakların habercisi oluyor.

        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.

        'Deha', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #show tv
        #deha

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