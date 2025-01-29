'Deha'nın, 18'inci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 18'inci bölümünden ilk tanıtım izleyicilerle buluştu
SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Deha'nın, merakla beklenen 18'inci bölümünden merak uyandıran ilk tanıtım izleyicilerle buluştu.
İşte 'Deha'nın 18. Bölüm Tanıtımı:
Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Emel Göksu, Taner Rumeli, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağrı Atakan, Ali Berge yer alıyor.
‘Deha’, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!