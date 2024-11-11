'Deha'da, Devran ve Karga için yeni dönem başladı

'Deha' dün akşam 8'inci bölümü yayınlanan dizide Devran kardeşinin ölümüne sebep olanları bulabilmek için Karga’yla yeni bir anlaşma yaptı. ‘Deha’ dün akşam soluksuz izlenen yeni bölümüyle reytinglerde ABC1 kategorisinde birinci oldu. Dizi, ABC1 20+’da 7,68 izlenme oranı (rating) 19,58 izlenme payı (share), AB’de 6,58 izlenme oranı (rating) 18,91 izlenme payı (share), Total’de de 5,83 izlenme oranı (rating) 15,78 izlenme payı (share) elde etti.

Dizinin yeni bölümünde Devran, Çağlar’ın kendini vurmasıyla Boran’ın cinayetine giden yolda yeniden bilinmezliğin içine düştü. Ama artık Cesur’un bu cinayetle bağlantısından emindi ve onun izinden gitmeye devam etti. Devran’ın kardeşiyle ilgili hala gerçeğin peşinde olması Hakim’i harekete geçirdi ve Devran’ı ortadan kaldırmak için bir plan yaptı. Devran’ı ölümden kurtaran ise Cesur oldu. Kazadan arabadan Devran’ı çıkaran Cesur artık durmasını ve bu arayıştan vazgeçmesini söyledi. Devran ise hiçbir şeyin onu durduramayacağını, kardeşinin ölümünün ardındaki gerçeği mutlaka bulacağını yeniden vurguladı.

Bütün bunlar yaşanırken artık yalnız hareket etmemesi gerektiğinin farkına vararak yöntemini değiştirmeye karar veren Devran, Sofi’nin desteğini istedi. Bu süreçte İskender ise Devran’dan kurtulma planı yaparken aynı zamanda Ferman’ı ağına düşürmenin peşine düştü. Onu aldığı pahalı hediyelerle etkilemeye çalışırken Ferman’ın kafası giderek karıştı. Aileye maddi olarak destek olmak istemesi Yaman’ı yasadışı işlere bulaştırdı. Yaman’ın tamirhanesine suçüstü yapan polis Yaman’la beraber herkesi tutukladı. Karakola yardıma koşan Devran, İskender’in de onunla gelmesine engel olamadı. Karakolda Yaman ve İskender’in birbirine girmesi oğullarıyla beraber İskender’in nezarethaneye düşmesine sebep olurken onların yardımına Sofi yetişti.

İskender oğullarıyla nezarethaneye düştü;

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İskender ve İmre planlarıyla Yaman, Ferman ve Ceylan’ı parayla sınamaya devam etti. Esme ise bunun farkına varıp Devran’ı bu konuda uyardı. Devran, Esme’nin konuşmasıyla duygulanırken bir kez daha Esme’nin onun için ne kadar önemli olduğunu söyledi.

“Sen benim görmediğimi görensin”;

İskender, Karga’ya artık Devran’la çalışmayacağını söyleyecekken Devran’ın beklenmedik hamlesi Karga’nın ondan vazgeçmesine engel oldu. Devran, Karga’nın başını beladan kurtaracağını söyleyerek onun için bir kez daha vazgeçilmez bir konuma geldi. Finalde ise Devran tüm planlarını devreye soktu. Karga’nın güvenlik ağını yeniden kuran ve tüm kontrolü ele geçiren Devran, Karga’dan kardeşinin ölümünün arkasında olan büyük gücü bulmasını istedi. Karga ise bu meselede beni arkanda bil derken Devran’a söz verdi ve onun teklifini kabul etti. Devran’ın ilk önce kardeşinin sonunu getirenleri bulup arkasından da tüm mafyayı çökertme planları bu sayede hızlanırken yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecan yükseldi.