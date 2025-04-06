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        Haberler Bilgi Magazin Deha bu akşam var mı? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 6 Nisan Show TV tv yayın akışı

        Deha bu akşam var mı? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 6 Nisan Show TV tv yayın akışı

        Show TV ekranlarının sevilen dizisi Deha yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Melis Sezen gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümünde Cesur, İskender'in bu hamlesiyle para için İmre'yi bile gözden çıkarabileceğini fark eder ve İmre için asla atmayacağını düşündüğümüz bir adım atar. Son bölümün ardından Deha yeni bölümü merak edenler Show tv yayın akışını kontrol ediyor. Peki Deha bu akşam var mı? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? İşte, 6 Nisan Show TV tv yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 09:31 Güncelleme: 06.04.2025 - 09:31
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        • 1

          Deha yeni bölüm için geri sayım sürüyor. Deha 26.bölüm Show TV yayın akışında yer almadı. Pazar akşamları yeni bölümü yayınlanan dizinin sıkı takipçileri Deha bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt arıyor. Peki Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 6 Nisan Show TV tv yayın akışı

        • 2

          DEHA BU AKŞAM YOK MU?

          Deha yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölümün haftaya yani 13 Nisan tarihinde yayınlanması bekleniyor.

        • 3

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Bu defa hem Devran hem de İskender sevdiği kadınlar için mücadele vermek zorundadırlar. Fakat İskender, Devran’ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan’a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirme derdindedir.

          Fakat İskender, Devran’ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan’a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirme derdindedir. Cesur, İskender’in bu hamlesiyle para için İmre’yi bile gözden çıkarabileceğini fark eder ve İmre için asla atmayacağını düşündüğümüz bir adım atar. Karahan Devran tarafından köşeye sıkıştırıldığında artık İmre için daha tehlikelidir. Devran İmre’yi bu tehlikeden kurtarmaya çalışırken İskender ise Aysel’in ona dönmesini sağlamak için Devran’ı en sevdiği yerden vurmaya hazırlanmaktadır.

          SHOW TV TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bahar

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Siyah Kalp

          15:30 Bahar

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Yedi Bela Hüsnü

          21:30 Deha- tekrar

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