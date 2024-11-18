Deha yeni bölümde neler oldu? Deha 9. bölüm izle
Deha, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Şimdiden yeni bölüm için izleyicilerde büyük bir merak uyandıran dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümü izleyebileceğiniz linki haberimizde paylaştık. İşte, Deha 9. bölüm tek parça, kesintisiz izleme linki ve bölümün özeti...
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Show TV'nin başarılı çıkış yakalayan dizisi Deha, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için haberimizde hem son bölüm özetini hem de 9. bölümü izleyebileceğiniz linki paylaştık. İşte, Deha 9. bölüm kesintisiz, tek parça, HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
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DEHA 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
İskender gösterişli bir açılış için Ferman’la çalışmaya başlar. İmre ise Ceylan’a kendi dünyasını göstererek onun kafasını çoktan karıştırmaya başlamıştır.
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Devran bunu fark eder ve İmre’yle konuşması sonrasında artık İskender’in ailesinin içine sızmasını durdurmasının kolay olmayacağını anlar.
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Yeni bir plan kurarak Tim’den öğrendiği açılışı sabote etmek için işe koyulur.
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DEHA SON BÖLÜM ÖZETİ
Hakim, Karga’nın Boran cinayetiyle daha yakından ilgilenmeye karar verdiğini öğrenince Cesur’u sıkıştırır.
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Cesur, İskender’in talebiyle Devran’ın taş koyduğu yolu açar ama bu Devran’ı durdurmaya yetmez.
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Açılış günü herkesi toplayarak İskender’in karşısına çıkan Devran’ı ve ailesini çok büyük bir sürpriz beklemektedir.
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DEHA 9. BÖLÜM İZLE
Deha, dün akşam 9. bölümüyle ekranlara geldi. Aşağıdaki linkten son bölümü kensitisiz ve tek parça izleyebilirsiniz.
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DEHA 8. BÖLÜM İZLE
Aşağıdaki linkten Deha 8. bölümü tek parça ve kesintisiz izleyebilirsiniz.
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