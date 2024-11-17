Deha yeni bölümde neler olacak? Deha 9. bölüm canlı izle
Deha bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu bölümde; Devran, İmre'nin Ceylan ile yakınlaşmasına şahit olurken ailesini korumaya çalışıyor ve İskender'in karşısına çıkıyor. Aysel, Gülce'den İskender'i kıskanırken İskender eski ailesine karşı korumacı bir tavır alıyor. Tüm bunlar yaşanırken Hakim, Cesur'dan hesap soruyor. Devran'ın yürekleri ağızlara getiren kavgası yeni bölüme olan merakı gitgide arttırıyor. İşte, Deha son bölümde yaşanacaklar ve canlı yayın izleme linki...
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Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Deha, bu akşam saat 20.00'de, Show TV'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi anlık ve canlı olarak Show TV canlı yayın ekranından izleyebilirsiniz. Peki, bu akşam Deha'da neler olacak? İşte, Deha 9. bölüm özeti ve canlı izleme linki...
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DEHA'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?
İskender gösterişli bir açılış için Ferman’la çalışmaya başlar. İmre ise Ceylan’a kendi dünyasını göstererek onun kafasını çoktan karıştırmaya başlamıştır.
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Devran bunu fark eder ve İmre’yle konuşması sonrasında artık İskender’in ailesinin içine sızmasını durdurmasının kolay olmayacağını anlar.
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Yeni bir plan kurarak Tim’den öğrendiği açılışı sabote etmek için işe koyulur.
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DEHA 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hakim, Karga’nın Boran cinayetiyle daha yakından ilgilenmeye karar verdiğini öğrenince Cesur’u sıkıştırır.
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Cesur, İskender’in talebiyle Devran’ın taş koyduğu yolu açar ama bu Devran’ı durdurmaya yetmez.
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Açılış günü herkesi toplayarak İskender’in karşısına çıkan Devran’ı ve ailesini çok büyük bir sürpriz beklemektedir.
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DEHA CANLI İZLE
Bu akşam ekrana gelecek Deha 9. bölümü anlık ve canlı olarak Show TV üzerinden izleyebilirsiniz.
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DEHA 8. BÖLÜM İZLE
Aşağıdaki linkten Deha 8. bölümü tek parça ve kesintisiz izleyebilirsiniz.
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