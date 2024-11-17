Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Deha, bu akşam saat 20.00'de, Show TV'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi anlık ve canlı olarak Show TV canlı yayın ekranından izleyebilirsiniz. Peki, bu akşam Deha'da neler olacak? İşte, Deha 9. bölüm özeti ve canlı izleme linki...