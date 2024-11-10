Deha 8. bölüm canlı izle ekranı! Deha dizisinde bu akşam neler olacak?
Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Deha 8. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturduğu Deha dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Deha 8. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Deha yeni bölüm izle…
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Show TV’nin sevilen dizisi Deha 8. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Ay Yapım imzalı yapımın yeni bölümünde Devran, Karga’yla iş birliğine devam eder. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Deha 8. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
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DEHA’NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Deha’nın 8. Bölümünde; Devran, Çağlar’ı kaybedince Boran’ın cinayetine giden yolda kendini yeniden bilinmezliğin içinde bulur.
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Ama artık Cesur’un bu cinayetle bağlantısından emindir.
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Artık yalnız hareket etmemesi gerektiğinin farkına vararak yöntemini değiştirmeye karar verir ve Sofi’nin desteğini ister.
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İskender Karga’ya artık Devran’la çalışmayacağını söyleyecekken Devran’ın beklenmedik hamlesi Karga’nın ondan vazgeçmesine engel olur.
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Yaman, Ferman ve Ceylan, parayla sınanmaya başlarlar.
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Esme bunun farkındadır ve Devran’ı bu konuda uyarır.
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Her yere yetişmeye çalışan Devran ise kurduğu planla Karga’dan hiç beklenmedik bir talepte bulunur.
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DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 8. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Deha’nın kadrosunda Aras Bulut İynemli (Devran), Uğur Polat (İskender), Taner Ölmez (Cesur), Onur Saylak (Sofi), Melis Sezen (İmre), Ahsen Eroğlu (Esme), Seda Akman (Aysel), Zuhal Gencer (Gülce), Emel Göksu (Cavidan), Taner Rumeli (Karga), Cenk Kangöz (Hakim), Umutcan Ütebay (Yaman), Oğulcan Arman Uslu (Ferman), Eylül Ersöz (Ceylan), Çağrı Atakan (Kadir), Ali Berge (Tim), Çağan Efe Ak (Boran), Abdurrahman Yunusoğlu (Cengiz) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
“Deha” yeni bölümüyle 10 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!