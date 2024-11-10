Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin DEHA 8. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm full HD izle (kesintisiz, tek parça)

        Deha 8. bölüm canlı izle ekranı! Deha dizisinde bu akşam neler olacak?

        Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Deha 8. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral'ın oturduğu Deha dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Deha 8. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Deha yeni bölüm izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 14:30 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV’nin sevilen dizisi Deha 8. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Ay Yapım imzalı yapımın yeni bölümünde Devran, Karga’yla iş birliğine devam eder. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Deha 8. bölüm canlı izle ekranı haberimizde! İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…

        • 2

          DEHA’NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Deha’nın 8. Bölümünde; Devran, Çağlar’ı kaybedince Boran’ın cinayetine giden yolda kendini yeniden bilinmezliğin içinde bulur.

        • 3

          Ama artık Cesur’un bu cinayetle bağlantısından emindir.

        • 4

          Artık yalnız hareket etmemesi gerektiğinin farkına vararak yöntemini değiştirmeye karar verir ve Sofi’nin desteğini ister.

        • 5

          İskender Karga’ya artık Devran’la çalışmayacağını söyleyecekken Devran’ın beklenmedik hamlesi Karga’nın ondan vazgeçmesine engel olur.

        • 6

          Yaman, Ferman ve Ceylan, parayla sınanmaya başlarlar.

        • 7

          Esme bunun farkındadır ve Devran’ı bu konuda uyarır.

        • 8

          Her yere yetişmeye çalışan Devran ise kurduğu planla Karga’dan hiç beklenmedik bir talepte bulunur.

        • 9

          DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 8. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          DEHA 8. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Deha’nın kadrosunda Aras Bulut İynemli (Devran), Uğur Polat (İskender), Taner Ölmez (Cesur), Onur Saylak (Sofi), Melis Sezen (İmre), Ahsen Eroğlu (Esme), Seda Akman (Aysel), Zuhal Gencer (Gülce), Emel Göksu (Cavidan), Taner Rumeli (Karga), Cenk Kangöz (Hakim), Umutcan Ütebay (Yaman), Oğulcan Arman Uslu (Ferman), Eylül Ersöz (Ceylan), Çağrı Atakan (Kadir), Ali Berge (Tim), Çağan Efe Ak (Boran), Abdurrahman Yunusoğlu (Cengiz) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

          “Deha” yeni bölümüyle 10 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Başakşehir'de 11'ler belli oldu!
        Başakşehir'de 11'ler belli oldu!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalar
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        "Sevgi, saygı ve özlemle"
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Habertürk Anasayfa