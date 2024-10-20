Deha'da bu akşam neler olacak? Deha 5. bölümde yaşanacak gelişmeler
SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi Deha'nın 5. bölümü bu akşam seyirci ile buluşacak. Peki, en son bölümde neler olmuştu ve yeni bölümde ne gibi gelişmeler yaşanacak? İşte, SHOW TV canlı yayın ekran linki ile Deha 5. bölüm...
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Yönetmenliğini Umut Aral’ın, senaryosunu ise Damla Serim’in üstlendiği Deha, bu akşam yeni bölümüyle SHOW TV ekranlarında olacak. 5. bölümde yine seyirciyi ekran başına kitlemeye hazırlanan dizi, seyircilere keyifli bir deneyim yaşatacak. Peki, en son bölümde neler olmuştu ve yeni bölümde ne gibi gelişmeler yaşanacak? İşte, SHOW TV canlı yayın ekran linki ile Deha 5. bölüm...
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DEHA 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Devran’ın zaferi İskender’de öyle bir hezimet yaratır ki bu defa oğluna sert bir baba nasihati vermeye karar verir. Devran, Boran’ın katiline en yaklaştığını düşündüğü anda Cesur’un kimseye hissettirmeden gerçekleştirdiği hamlesiyle büyük bir şok yaşar.
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Devran zafer coşkusuyla elinde kalan son şansını da ipin ucunda gördüğü bir seçeneğe yatırmak zorunda kalınca ders verme sırası İskender’e gelir. Bu defa babalık sınavını veren Sofi olur ve Devran’ın yardımına koşar. Fakat İskender, Devran’la işini henüz bitirmemiştir.
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DEHA 5. BÖLÜM BU AKŞAM EKRANDA!
Deha, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak. Aşağıdaki linkten SHOW TV canlı yayın ekranına ulaşabilir ve Deha'yı izleyebilirsiniz.
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DEHA 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deha'nın 4. Bölümünde; İskender’in vurulmasıyla eline geçirdiği koz için önlem almaya çalışan Devran, babasını bu kadar iyi tanımanın verdiği huzursuzlukla evinin önüne yığılan paraları aklamaya girişir.
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Bir yandan Boran’ın ölümüyle İskender’in bağlantısını kanıtlamak için harekete geçerek elde ettiği bir delille birlikte Esme’den yardım ister.
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İskender ile zorunlu ortaklığı sonrasında para aklama işine mahalleliyi de karıştırmaya mecbur kalınca İskender kendini sağlama almak için yeni bir hamle yapar.
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Fakat Devran bu defa adımlarını çok daha sağlam atar. Para, Karga’nın hesabına geçtiğinde Devran hem annesinin geçmişteki intikamını almış hem de önce Cesur’u sonra İskender’i huzursuz edecek bir delili onların gözüne sokmayı başarmıştır.
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