Fakat Devran bu defa adımlarını çok daha sağlam atar. Para, Karga’nın hesabına geçtiğinde Devran hem annesinin geçmişteki intikamını almış hem de önce Cesur’u sonra İskender’i huzursuz edecek bir delili onların gözüne sokmayı başarmıştır.