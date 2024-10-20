Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Deha 5. bölüm izle| SHOW TV Deha yeni bölüm kesintisiz, reklamsız, tek parça, canlı yayın, HD seyret

        Deha'da bu akşam neler olacak? Deha 5. bölümde yaşanacak gelişmeler

        SHOW TV'de yayınlanan, Ay Yapım imzalı güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi Deha'nın 5. bölümü bu akşam seyirci ile buluşacak. Peki, en son bölümde neler olmuştu ve yeni bölümde ne gibi gelişmeler yaşanacak? İşte, SHOW TV canlı yayın ekran linki ile Deha 5. bölüm...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yönetmenliğini Umut Aral’ın, senaryosunu ise Damla Serim’in üstlendiği Deha, bu akşam yeni bölümüyle SHOW TV ekranlarında olacak. 5. bölümde yine seyirciyi ekran başına kitlemeye hazırlanan dizi, seyircilere keyifli bir deneyim yaşatacak. Peki, en son bölümde neler olmuştu ve yeni bölümde ne gibi gelişmeler yaşanacak? İşte, SHOW TV canlı yayın ekran linki ile Deha 5. bölüm...

        • 2

          DEHA 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Devran’ın zaferi İskender’de öyle bir hezimet yaratır ki bu defa oğluna sert bir baba nasihati vermeye karar verir. Devran, Boran’ın katiline en yaklaştığını düşündüğü anda Cesur’un kimseye hissettirmeden gerçekleştirdiği hamlesiyle büyük bir şok yaşar.

        • 3

          Devran zafer coşkusuyla elinde kalan son şansını da ipin ucunda gördüğü bir seçeneğe yatırmak zorunda kalınca ders verme sırası İskender’e gelir. Bu defa babalık sınavını veren Sofi olur ve Devran’ın yardımına koşar. Fakat İskender, Devran’la işini henüz bitirmemiştir.

        • 4

          DEHA 5. BÖLÜM BU AKŞAM EKRANDA!

          Deha, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak. Aşağıdaki linkten SHOW TV canlı yayın ekranına ulaşabilir ve Deha'yı izleyebilirsiniz.

          SHOW TV CANLI YAYIN EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          DEHA 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Deha'nın 4. Bölümünde; İskender’in vurulmasıyla eline geçirdiği koz için önlem almaya çalışan Devran, babasını bu kadar iyi tanımanın verdiği huzursuzlukla evinin önüne yığılan paraları aklamaya girişir.

        • 6

          Bir yandan Boran’ın ölümüyle İskender’in bağlantısını kanıtlamak için harekete geçerek elde ettiği bir delille birlikte Esme’den yardım ister.

        • 7

          İskender ile zorunlu ortaklığı sonrasında para aklama işine mahalleliyi de karıştırmaya mecbur kalınca İskender kendini sağlama almak için yeni bir hamle yapar.

        • 8

          Fakat Devran bu defa adımlarını çok daha sağlam atar. Para, Karga’nın hesabına geçtiğinde Devran hem annesinin geçmişteki intikamını almış hem de önce Cesur’u sonra İskender’i huzursuz edecek bir delili onların gözüne sokmayı başarmıştır.

        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Yıldızlar sahnede!
        Yıldızlar sahnede!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Habertürk Anasayfa