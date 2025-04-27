Yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu, senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Deha, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Deha 28. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Cesur’un İhsan’la yaptığı anlaşma İskender’i de etkileyince İskender işleri lehine çevirmek için beklenmedik bir anlaşma yapar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD…