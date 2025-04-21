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        Haberler Bilgi Magazin DEHA 27. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA | Show TV ekranı ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (20 Nisan 2025)

        Deha 27. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin sevilen dizisi Deha, dün akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin son bölümünde Devran, İmre'yi o nikahtan çıkarmak için bir dakika bile beklemeyi göze almaz ama öncesinde daha zorlu bir görevi vardır. Deha 27. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 20 Nisan 2025 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 07:17 Güncelleme: 21.04.2025 - 07:17
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          Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Deha 20 Nisan Pazar akşamı 27. bölümü ile ekrana geldi. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde Karahan, Devran’ın İmre’yi nikahtan kaçırması üzerine deliye döner ve İskender’i tehdit ederek Devran’ı bulmak için onu kullanmayı planlar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 27. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          DEHA’NIN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Devran, İmre’yi o nikahtan çıkarmak için bir dakika bile beklemeyi göze almaz ama öncesinde daha zorlu bir görevi vardır: ailesini korumak.

        • 3

          Bunun için beklemediği bir şekilde Cesur’dan destek görür.

        • 4

          Cesur ilk defa kendi için değil Devran ve ailesi için bir fedakarlıkta bulunur.

        • 5

          Karahan, Devran’ın İmre’yi nikahtan kaçırması üzerine deliye döner ve İskender’i tehdit ederek Devran’ı bulmak için onu kullanmayı planlar.

        • 6

          Fakat Cesur İskender’i kendisinin bile tahmin etmediği şekilde can evinden yakalar.

        • 7

          Devran ve İmre bu zamana kadar yaşadıklarıyla ilgili yüzleşirken Karahan durmaz.

        • 8

          Devran’ın elinden en sevdiklerinden birini almaya kalkar ama Cesur kendine verdiği sözü tutmak için harekete geçer.

        • 9

          Bu uğurda bir kişinin daha ölmesine izin vermeyecektir.

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          DEHA SON BÖLÜM İZLE

          20 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 27. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          DEHA 27. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 11
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