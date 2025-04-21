Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Deha 20 Nisan Pazar akşamı 27. bölümü ile ekrana geldi. Yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği dizinin son bölümünde Karahan, Devran’ın İmre’yi nikahtan kaçırması üzerine deliye döner ve İskender’i tehdit ederek Devran’ı bulmak için onu kullanmayı planlar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 27. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.