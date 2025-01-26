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        Haberler Bilgi Magazin DEHA 17. BÖLÜM CANLI İZLE! Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Deha 17. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Deha'nın yeni bölümünde yaşanacaklar

        Show TV'nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı Deha dizisi, 26 Ocak Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Deha 17. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü kaçırmak istemeyenler tarsafından araştırılıyor. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin 17. bölümünde Cesur, Devran'ı Kuduz'un önüne attığını düşünür. Ancak Devran kıvrak bir manevrayla kendini kurtarır. Bunu fark eden Cesur, hamlelerini sertleştirmeye karar verir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan ve kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:43
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        • 1

          Show TV’nin Pazar akşamlarına damgasını vuran Deha dizisi, bu akşam 17. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler Deha 17. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Devran, Kuduz’a karşı kullandığı manevranın tehlikeli olduğunun farkındadır ama kendine de güvenmektedir. Hem Cesur hem de polis aynı anda ensesindedir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…

        • 2

          DEHA’NIN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Cesur, Kuduz’un önüne attığını düşündüğü Devran’ın kıvrak bir manevrayla kendini kurtardığını fark edince hamlelerini sertleştirmeye karar verir.

        • 3

          Devran, Kuduz’a karşı kullandığı manevranın tehlikeli olduğunun farkındadır ama kendine de güvenmektedir.

        • 4

          Hem Cesur hem de polis aynı anda ensesindedir. Üstelik bu manevra başarısız olursa Kuduz ailesinin peşine düşecektir.

        • 5

          Devran ve İskender ona karşı beraber hareket ederken tehlikeli bir oyuna girişirler.

        • 6

          Yaman ve Ferman’ın desteğiyle son anda enselemekten kurtulurlar.

        • 7

          Böylece Devran, Kuduz tehlikesini kendi menfaatine döndürmeyi başarır.

        • 8

          Ama Cesur’un Kuduz’a verdiği gizli bilgi Devran’ı yeni bir sınavla karşı karşıya bırakır.

        • 9

          DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 17. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          DEHA 17. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          DEHA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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