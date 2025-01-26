Show TV’nin Pazar akşamlarına damgasını vuran Deha dizisi, bu akşam 17. bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler Deha 17. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölümünde Devran, Kuduz’a karşı kullandığı manevranın tehlikeli olduğunun farkındadır ama kendine de güvenmektedir. Hem Cesur hem de polis aynı anda ensesindedir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…