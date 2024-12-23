Deha 14. bölüm izle! Show TV ile Deha son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Deha 14. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği dizinin son bölümünde heyecan doruktaydı. İhsan'ın hamlesiyle Cesur'un Boran cinayetindeki etkisini öğrenmesi Devran'ın gözünü döndürdü. Deha 14. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 22 Aralık 2024 Show TV Deha son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
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Show TV’nin sevilen dizisi Deha 14. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı Ay Yapım imzalı dizinin 14. Bölümünde Devran kurduğu planla Cesur’un etrafını dört bir yandan sardı. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Deha 14. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, Show TV Deha son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
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DEHA’NIN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Deha'nın 14. Bölümünde; Devran yol boyunca Cesur’u arar fakat İskender’in verdiği bir söz Cesur’u Devran’dan önce bulmasını gerektirmektedir.
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Devran kurduğu planla Cesur’un etrafını dört bir yandan sarar.
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İhsan’ın hamlesiyle Cesur’un Boran cinayetindeki etkisini öğrenmesi Devran’ın gözünü döndürür ama daha sert hamleler yapmasını hızlandıran şeylerden biri de Karga’dan aldığı intikamın beklenmedik bir vicdan yüküne sebep olmasıdır.
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Bu yükle Sofi’yle daha da gerilir.
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Ama Sofi tahmin etmeyeceği bir şekilde karşısına çıkan geçmişi yüzünden Devran’ı anlamak zorunda kaldır.
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Devran yol boyunca Cesur’u arar fakat İskender’in verdiği bir söz Cesur’u Devran’dan önce bulmasını gerektirmektedir.
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Devran kurduğu planla Cesur’un etrafını dört bir yandan sarar.
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Cesur’un son çare olarak tutunduğu dal Esme’nin vicdanına değer.
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DEHA SON BÖLÜM İZLE
22 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen Deha dizisinin 14. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
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