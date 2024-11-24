Deha 10. bölüm canlı izle! Deha dizisinde bu akşam neler olacak?
Show TV'nin başarılı bir çıkış yakalayan dizisi Deha 10. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler için Deha 10. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölüm özeti ve kareleri yayınlandı. 10. Bölüm özetine göre, Karga sayesinde İskender'i zor durumda bırakan Devran, aynı zamanda Boran'ın katiline bir adım uzaklıktadır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz, tek parça…
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Show TV’nin konusu ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizisi Deha 10. bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Damla Serim’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Umut Aral’ın oturduğu Ay Yapım imzalı Deha dizisinde bu akşam neler olacak merak ediliyor. Deha 10. bölüm canlı izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile kesintisiz, donmadan, full HD Deha yeni bölüm izle…
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DEHA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Devran kardeşinin katiline bir adım uzaklıkta!
Deha’nın 10. Bölümünde; İskender, Ferman’ı yanına alarak Devran’ı köşeye sıkıştırmıştır.
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Ferman’a zarar vermeden İskender’i bozguna uğratmak için plan yapan Devran, zekasıyla onun bu seferki dolandırıcılık planını çözer.
Fakat bu defa İskender’le direkt hesaplaşmak yerine çok daha farklı bir yola sapar.
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Karga’dan Boran’ın katilini bulması için yardım isterken İmre sayesinde onu köşeye sıkıştıracak bir yol da bulur.
Fakat bu durum İmre ile yüzleşmesine neden olur.
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Köşeye sıkışan Karga, Devran’ın hamlesiyle İskender’le karşı karşıya gelir.
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Boran’ın katiline gitgide daha da yaklaşan Karga’yı, Cesur ve Hakim müdahaleleriyle etkisizleştirmeye çalışsa da ikisi de onun gücünü hafife aldıklarını anlarlar.
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Devran, Karga sayesinde hem İskender’i zor durumda bırakırken hem de Boran’ın katiline bir adım uzaklıktadır.
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Senaryosunu Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini Umut Aral’ın üstlendiği Deha’nın kadrosunda Aras Bulut İynemli (Devran), Uğur Polat (İskender), Taner Ölmez (Cesur), Onur Saylak (Sofi), Melis Sezen (İmre), Ahsen Eroğlu (Esme), Seda Akman (Aysel), Zuhal Gencer (Gülce), Emel Göksu (Cavidan), Taner Rumeli (Karga), Cenk Kangöz (Hakim), Umutcan Ütebay (Yaman), Oğulcan Arman Uslu (Ferman), Eylül Ersöz (Ceylan), Çağrı Atakan (Kadir), Ali Berge (Tim), Çağan Efe Ak (Boran), Abdurrahman Yunusoğlu (Cengiz) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
“Deha” yeni bölümüyle 24 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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DEHA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 10. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
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