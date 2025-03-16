Defne Samyeli ve Sühan Samyeli'den, spor paylaşımı
Ünlü sunucu Defne Samyeli, abisi Sühan Samyeli ile spor yaparken çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
Giriş: 16.03.2025 - 00:44 Güncelleme: 16.03.2025 - 00:48
Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anları paylaşan Defne Samyeli, bu kez abisi Sühan Samyeli ile birlikte antrenman yaparken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaştı.
Fit görünümleriyle dikkat çeken ikili, paylaşımına, "Sağlam kafa, sağlam vücut" notunu ekledi.
Öte yandan, Defne Samyeli’nin abisiyle olan benzerliği de takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Fotoğraflar: Instagram
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