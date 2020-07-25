"TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMAM"

Defne Samyeli, muhabirlerin "Kemerburgaz'daki evinizden taşınmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Elbette tabii ki düşünüyorum ama bir sıkıntı varken ben de kendi adıma elimden geleni yapmak zorundayım. 'Gazetelere konuşurum, böyle yaparım' diye insanları sadece ünlü diye tehdit etmek hoş değil. Ben de böyle tehditlere pabuç bırakacak biri değilim. Benim her şeyim ortada zaten.