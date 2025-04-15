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        Haberler Magazin Defne Samyeli kızı Derin Talu ile ilgili konuştu: Hata yaptığımızı o zaman anladık - Magazin haberleri

        Defne Samyeli: Hata yaptığımızı o zaman anladık

        Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun diksiyonuyla ilgili gelen eleştirilere yönelik açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:09
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        "Hata yaptığımızı o zaman anladık"
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        Defne Samyeli, Eren Talu ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu'nun konuşmasına gelen yorumlarla ilgili videolu bir açıklamada bulundu.

        21 yaşındaki kızıyla kamera karşısına geçen Samyeli; "Derin'in evde İngilizce konuşan bir dadısı vardı, ben de kendisiyle İngilizce konuştum. İstemeden ilk dili İngilizce gibi oldu. Hata ettiğimizi Derin ilkokula başlayınca anladım" dedi.

        Defne Samyeli, devamında; "Türkçesi kötüydü ve diğer arkadaşlarıyla anlaşmakta biraz zorlandı. Çünkü kendini ifade edebildiği dil bir başka dildi. O zaman biz de anladık ki çocuklara küçük yaşta yabancı dil eğitimi vermek biraz yersizmiş. Bunun dışında ben yıllarca müdahale etmeyi denedim ama hep benimle dalga geçtiler. Benim önemsediğim şeyleri onlar önemsemiyorlar. Ben müdahale edebildiğim yerlerde ettim. Bu sadece benim çocuklarımın veya Derin'in özelinde bir konu değil. Bu jenerasyon çocuklarının, özellikle de yabancı dilde eğitim gören çocukların bir sorunu" ifadelerini kullandı.

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        Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile birlikteliğinden 28 yaşında Deren (ortada) adında bir kızı daha var.

        Defne Samyeli ile mimar Eren Talu, 1995 - 2011 arasında evlilik yaşamıştı.

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        #Derin Talu
        #defne samyeli

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