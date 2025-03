Defne Samyeli ile Eren Talu'nun 23 yaşındaki kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımlarla, sık sık kendisi hakkında açıklamalarda bulunuyor. O açıklamalardan biri bir hayli dikkat çekti. Daha doğrusu, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

New York'ta doğan, Los Angeles'ta okuyan Derin Talu, takipçilerinden biri şöyle bir soru yöneltti; "Güzel kızları görünce intimidadet olan insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle sizin çevrede bu yarış, mutlaka sana da yansıyordur. Bu konudaki opinion or story time would be great" Tabii öncelikle bu yarı Türkçe - yarı İngilizce cümleyi tam olarak Türkçeye çevirmek gerekirse; "Güzel kızları görünce korkutulmuş olan insanlar hakkında ne düşünüyorsun? Özellikle sizin çevrede bu yarış, mutlaka sana da yansıyordur. Bu konudaki fikir veya hikâye harika olurdu."

Derin Talu, bu soruya şöyle cevap verdi; "Güzelliğim yüzünden çok cezalandırıldım. Özellikle ilişkilerde... O yüzden ilişki yapmıyorum. Beni çok kaldırabilen bir erkekle hiç tanışmadım. Hayat size ne kadar iyi bir şey veriyorsa, o kadar da kötü tarafı oluyor. Ben dış görünüşüm yüzünden iş yapıyorum. İlgi çekiyorum ama çok kötü bir enerji de çekiyorum. Çok kıskançlık yaşıyorum. Çok iyi niyetli insanlar karşıma çıkmıyor. Ve 'O kadar da güzel değilsin' diyeceğinizi biliyorum. Öyle düşünüyorsanız, öyledir. Güzellik göreceli bir kavramdır. Ve unutmamak lâzım, kıskanç insanların sorunu her zaman kendilerindedir. Hiçbir zaman kişisel bir şey değil, size bir ayıp ediyorlarsa. Bunu hatırlamak benim için zor oluyordu. Çünkü ben kıskanç bir insan değilim. Belki sevgilimi kıskanırım ama kız arkadaşlarımın her zaman iyiliğini isterim. Kendimden memnunum."

Derin Talu, "Erkeklerden kendine karşı yoğun bir ilgi olduğunu görüyor musun? tanışmak, konuşmak isteyen v.s Bir de evlilik düşünüyor musun?" şeklindeki soruya ise "Hayır, erkekler genelde benden çok çekiniyor veya utanıyor. Şu ana kadar olduğum herkesi ben seçtim. Hiç seçilmedim. Bu yüzden genelde beni kız gibi hissettiren biri olmuyor."

Derin Talu; annesi Defne Samyeli ile kardeşi Deren Talu ile görülüyor. "Geçmiş ilişkilerinle ilgili bir anı anlatır mısın" sorusunu ise Derin Talu'nun cevabı şöyle oldu; "İlişkilerim hep kıskançlık yüzünden bitti. Genelde erkekler beni tanımıyor veya kafalarında büyütüp farklı bir şey sanıyor. Sonra bir kişiliğim olduğunu görünce rahatsız oluyorlar. Kendilerine olan güvenleri düşüyor. Dikkat çeken biri olduğumun farkındayım. O nedenle yakın arkadaşlarımın çoğu erkek. Ben ilişki için insanın kendisini değiştirmesine inanmıyorum. Bu nedenle beni değiştirmek isteyen bir erkek benimle olamaz."

Derin Talu, bütün bu sözlerinden sonra sosyal medyada; "Bu yaşıma geldim, böyle bir öz güven görmedim", "TDK , öz güvenin kelime karşılığını 'Derin' olarak değiştirsin", "Dikkat! Derin'in öz güven patlaması yer sarsıntılarına neden olabilir. Yakınlarındayken dikkatli olunuz" gibi alaycı yorumlar yapıldı.