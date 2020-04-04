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Defne Samyeli, annesi Sendegül Samyeli'nin yeni yaşını kutladı. Ağabeyi Sühan Samyeli, kızları Deren Talu ve Derin Talu ile birlikte pasta kesen Samyeli, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ailece çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan Samyeli, gönderisine, "Canım annem iyi ki doğmuşsun. Nice mutlu, sağlıklı yaşların olsun inşallah. Benim güzel ailem, size olan sevgim tarifsiz..." notunu düştü.

Samyeli'nin paylaşımı kısa sürede 26 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum aldı.