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Defne Samyeli: İşler yoğun - Magazin haberleri

Defne Samyeli: İşler yoğun

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Defne Samyeli, telefonunu bir an olsun elinden düşürmedi. Gazetecilerle sohbet eden Samyeli, "Vakti iyi değerlendirmek gerekiyor. Malum işler yoğun..." dedi

30.06.2022 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sabah sporu yapan Samyeli, bir yandan da görüntülü görüşme ile işlerini halletti.

    Telefonunu bir an olsun elinden düşürmeyen Defne Samyeli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • "İŞLER YOĞUN"

    Bir hayli neşeli olduğu görülen Samyeli, "Vakti iyi değerlendirmek gerekiyor. Malum işler yoğun..." diyerek, yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

  • "YAŞA DEĞER VEREN BİRİSİYİM"

    Öte yandan geçtiğimiz yıllarda da paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla çok konuşulan Samyeli, "20 yaşında durmadığıma eminim. Yorumlar mutlu ediyor. Yaşa çok değer veren birisiyim. Yaş almak benim için çok önemli. Daha genç görünmek gibi bir kaygım yok. Yaşı büyük olanları daha değerli buluyorum." açıklamasında bulunmuştu.

  • "GENETİK ÇOK ÖNEMLİ"

    Gençlik sırrını açıklayan eski spiker, "Genetik çok önemli. Anneanneme çekmişim. Kendime bakmayı çok seviyorum. Bu yaşlanmama konusu insanlarda hastalık konusu haline geldi. Benim çocuklarım büyüdü ben yeniden 20'li yaşlarıma dönmüş gibi hissediyorum." demişti.

  • "AŞKTAN VE YALNIZLIKTAN KORKMUYORUM"

    Aşk hayatıyla ilgili konuşan ünlü isim, "Şu an hayatımda kimse yok. Aşktan ve yalnızlıktan korkmuyorum. Çünkü o kadar güzel arkadaşlıklarım var ki yalnız olduğumu düşünmüyorum. Bundan sonra ömrümü geçireceğim bir partner olabilir de olmayabilir de... Ben hepsine hazırlıklıyım." ifadelerine yer vermişti.

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